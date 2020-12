“No más excusas, firma el contrato y sube al ring”: Evander Holyfield lanza reto directo a Mike Tyson

Ahora que Mike Tyson volvió al ring para una pelea de exhibición y que Evander Holyfield planea hacer lo mismo, “The Real Deal” lanzó un reto a “Iron Mike” para una nueva pelea entre ellos, la que cerraría la trilogía.

Tras ver a Tyson lucir sólido en su pelea contra Roy Jones, Holyfield salió a la luz para llamar la atención de su acérrimo rival, a quien venció en 1996 y en 1997, en aquel episodio en el que Mike fue descalificado por morderle la oreja.

“No más excusas. Esta es la pelea que debe suceder por nuestros dos legados. El sábado por la noche dijiste que estabas listo para pelear conmigo, así que firma el contrato y súbete al ring, Tyson. El mundo está esperando y ahora depende de ti. Estoy listo”, expresó Holyfield para Yahoo Sports.

Por su parte, Mike Tyson dejó la puerta abierta a este combate, luego de empatar con Jones Jr. y dejar claro que quiere volver a subir al ring.

“Quizás Evander necesita hablar conmigo porque cada vez que mis socios hablan con sus socios, no sale bien. Si pudieran ver lo que hicimos esta noche, si estos tipos realmente se preocupan por el bienestar de Evander, habrían hecho esta pelea con Evander. Tal vez hagamos otra”, dijo Iron Mike.

