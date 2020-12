Actores y fans de “El Señor de Los Anillos” lanzan una campaña para conservar la casa de J.R.R. Tolkien y convertirla en centro literario

El hogar del escritor J.R.R. Tolkien ubicado en Northmoor Road en el norte de Oxford, Inglaterra, pronto será puesto en venta. Una organización llamada Project Northmoor quiere comparar ese lugar y convertirlo en un centro literario.

Para preservar la casa donde fue escrita la trilogía del “El Señor de los Anillos”, los actores que llevaron los mundos de Tolkien al cine están recaudando fondos para comprarla.

Ian McKellen, que interpretó a Gandalf y Martin Freeman que dio vida a Bilbo en las películas de “El Hobbit”, lanzaron la campaña de recaudación de fondos llamada “Proyecto Northmoor” con la que pretenden adquirir la casa de Tolkien y transformarla en un centro literario en su honor.

En caso de que la campaña tenga éxito, la casa donde Tolkien vivió de 1930 a 1947 se convertirá en el primer centro dedicado al autor de historias de fantasía en el mundo, según dijo John Rhys-Davies, que interpretó al querido enano Gimli en la serie de el “El Señor de los Anillos”.

El Proyecto Northmoor cuenta con solo tres meses para recaudar $6 millones de dólares, en caso contrario la casa será vendida a otras personas.

“Sin embargo, sólo tenemos que mirar el viaje de Frodo y Sam desde Rivendel hasta el Monte de la Perdición, que tomó la misma cantidad de tiempo, y estamos confiados en que podemos hacerlo”, dijo Julia Golding quien encabeza el proyecto a través de un comunicado de prensa.

Unlike other writers of his stature, there is no centre devoted to J.R.R. Tolkien anywhere in the world. Yet. @ProjNorthmoor https://t.co/pzMg8Yk2t2 pic.twitter.com/jx2r5MVbcw

— Ian McKellen (@IanMcKellen) December 2, 2020