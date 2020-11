Wonder Woman 1984 se estrenará a través de HBO Max, el mismo día que en los cines, sin costo adicional

Wonder Woman 1984 se estrenará de manera simultánea en cines como en la plataforma HBO Max el 25 de diciembre, así lo informó la compañía Warner Bros.

La compañía confirmó que la película estará disponible durante un mes y en los cines estará disponible en los mercados internacionales desde el 16 de diciembre.

Al término de un mes, la película será proyectada de manera exclusiva en cines para que después del periodo “de ventana” esté disponible en diferentes plataformas digitales antes de regresar a HBO Max. En 2017 cuatro millones de fans pudieron disfrutar del estreno de “La Mujer Maravilla”, escribió Jason Kilar, CEO de WarnerMedia en un blog.

Los suscriptores de HBO Max tendrán la oportunidad de ver la película directamente desde su casa y no pagar nada adicional más allá de la cuota de suscripción mensual. El servicio tiene un precio de $14.99 dólares al mes y la plataforma de streaming pretende también incrementar su número de suscriptores.

I can't wait for the world to see this amazing woman on the screen. She'll blow your mind and warm your heart. @GalGadot killed it in this film, and she does all that great and hard work for only the most honorable reasons. She is a true #Wonderwoman so I hope you enjoy #WW84 https://t.co/Q7fYuNAEab

— Patty Jenkins (@PattyJenks) November 19, 2020