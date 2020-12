Ana Bárbara revela finalmente cuándo se casará

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ana Bárbara está muy contenta con su prometido Ángel Muñoz, pero no celebrará boda hasta que la pandemia haya pasado, pues ella no tiene prisa.

“Estoy contenta en esa parte, estoy feliz y creo que se los he mencionado. No sé, hay que esperar a que todo esto pase, qué prisa tienes, ¿que ya me ves quedada?”, dice con humor.

La Reina Grupera anuncia su concierto acústico que se transmitirá vía streaming a través de la plataforma ‘Sessions’ el próximo 6 de diciembre y donde estrenará el tema que canta al lado de sus hijos, Jerónimo y José María.

“Cuando están en el baño, bañandose, literal, los oigo cantar y digo ‘¡ah caray, qué bonito cantan!’, me emociona.

“Jerónimo, hace mes y medio me dijo ‘mamá y la canción esa que estabas cantando el otro día, pues ya no te vi terminarla’ y dije ‘¡le gustó!

“Deja agarro mi guitarra’, la terminé, en ese momento salió toda la canción y luego él la empezó a cantar conmigo y (también) Chema, entonces son los dos que participan”.

La cantante mexicana comparte que pronto lanzará el tema “De Vez en Cuando”, a dueto con Cristian Castro, por quien ha sentido admiración desde sus inicios.

“Lo vi de chiquita, él también era muy jovencito porque es más joven que yo y lo veía con su madre luchando, trabajando, intentando como tú, como todos sin la vida perfecta, intentando ser feliz, es lo que admiro de él y que canta como los Dioses, que hace unos tonos y un color de voz muy especial, yo lo amo por eso”.

La intérprete de “Que Poca” ha pensado en dar detalles de su vida en una serie, pero tendría que encontrarse en un momento estable para afrontar su pasado.

“Yo quisiera preparar mi perspectiva de la vida porque sí he vivido cosas muy fuertes, muchas muy dolorosas que nunca he podido tocar por el nivel de sensibilidad y lo que me impacta; entonces, yo también creo que necesito un momento muy especial para yo ser honesta, dentro de lo que cabe, para una bioserie”.