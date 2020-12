Agentes descubren a 30 inmigrantes secuestrados y semidesnudos en casa en Houston, Texas

Un hombre que corría por la calle semidesnudo gritando que lo habían secuestrado y pidiendo ayuda en Houston, Texas, despertó este jueves las alarmas de la Policía, que posteriormente anunció que había desarticulado una supuesta trama de “tráfico de seres humanos” con docenas de víctimas.

Los agentes hallaron esa noche a 29 hombres y una mujer en el interior de una casa ubicada en el suroeste de la ciudad, según dijo la Policía.

Estas personas, o la gran mayoría de ellas, estaban presuntamente retenidas en la vivienda. Se trata principalmente de inmigrantes procedentes de Centroamérica, Cuba y México, dijeron los investigadores.

Todas las víctimas fueron encontradas semidesnudas, según la emisora local ABC-13, que difundió imágenes de algunos hombres en ropa interior aparentemente pasando frío y acompañados por agentes.

“La mayoría de estas personas dijeron que las habían retenido en Brownsville [localidad fronteriza de Texas] hace entre dos días y una semana” y que las habían mantenido secuestrada en esa casa de Houston, dijo el mando policial Jonathon Halley.

Tres personas fueron detenidas, y, según dijo Halley, se puede tratarse de los coyotes, es decir, de los traficantes de personas responsables de estos hechos.

Southwest officers are at 4800 Raven Ridge. Officers received a report of a male in his briefs running down the street yelling that he had been kidnapped. The male advised that thirty more people were being held hostage in the house. Officers made entry and rescued approximately pic.twitter.com/kRWS89zuUy

— Houston Police (@houstonpolice) December 4, 2020