Tiroteo: peligroso sospechoso cae muerto en El Bronx tras herir a tres oficiales

Andre K. Sterling, peligroso sospechoso que estaba en la lista de los más buscados de Massachusetts, cayó abatido esta madrugada en El Bronx (NYC), después de dispararle a los alguaciles estadounidenses que cumplían una orden de arresto.

Sterling estaba escondido en una casa en Eli Avenue, Wakefield, donde alrededor de las 5:30 a.m. de hoy cientos de policías respondieron a la escena.

Dos alguaciles fueron hospitalizados tras recibir impactos mientras intercambiaban disparos con Sterling (35) y otro sospechoso no identificado que también resultó herido. Un detective de NYPD que brindaba seguridad en el perímetro se lesionó la pierna, pero no por balas, acotó CBS2. Todos fueron reportados en condición estable.

“Miro por la ventana y veo a muchos policías corriendo”, declaró un vecino. “Toda la 47a comisaría de policía estaba aquí”.

NYPD dijo que los alguaciles estaban cumpliendo una orden de arresto contra Sterling, buscado por disparar contra John Lennon (28), un policía estatal de Massachusetts, durante una parada de trafico el 20 de noviembre en Cape Cod.

Fuentes policiales dijeron que una pista de investigación los llevó a la casa en Wakefield, pero no está claro cuándo tiempo Sterling estuvo allí escondido.

