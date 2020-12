5 razones por las cuales el café casero puede adquirir un sabor terrible

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Para los amantes del café existen pocas cosas más frustrantes que prepararlo en casa, para descubrir que simplemente sabe mal. Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de personas en el mundo no arranca el día sin una taza de café, resulta más fácil entender porqué es considerado uno de los productos más consumidos en el planeta.

La Asociación Nacional de Café y la Asociación de Cafés Especiales de América, son organizaciones que se encargan de realizar encuestas anuales sobre el consumo de café año con año y han revelado información muy relevante acerca de la ingesta de café en Estados Unidos. Según los estudios actualizados, en el 2019 más del 64% de los estadounidenses mayores de 18 años beben café todos los días, esto representa más de 150 millones de bebedores diarios. A la vez se estima que aproximadamente 30 millones de adultos estadounidenses beben bebidas de café de especialidad a diario; que incluyen moca, café con leche, espresso, café moka, capuchino y bebidas de café heladas.

Sin embargo teniendo en cuenta los precios del café en las más populares cadenas internacionales, muchas personas se han vuelto fanáticas de los beneficios de prepararlo en casa. Por ejemplo un café espresso tiene un costo promedio de $3.45 y un café americano de $2.38, de tal manera muchos amantes del café prefieren adquirir una buena cafetera, comprar café de calidad y disfrutarlo de manera mucho más económica en la comodidad del hogar. Esto resulta una gran alternativa, sobre todo teniendo en cuenta que el consumo promedio es de tres tazas al día (con una capacidad de 9 onzas).

Si eres de los que ama el ritual mañanero de preparar un buen café e iniciar el día con su delicioso aroma y efecto estimulante. Te invitamos a conocer los errores caseros más comunes que normalmente son los responsables de un café tan malo, que te hará ir corriendo a la cafetería más cercana. En su mayoría son cuestiones que se relacionan con la calidad de café, la cantidad de agua, el proceso de elaboración y las condiciones de la cafetera.

1. Tu cafetera está sucia

Si no estás del todo acostumbrado a darle mantenimiento a tu cafetera y sueles no darle importancia, es momento de cambiar de opinión. Una cafetera sucia arruinará el sabor incluso del mejor tueste de café, lo que sucede es que normalmente no podemos ver la arena y la suciedad que están causando el problema pues suelen irse alojando. Es importante saber que el café debido a su composición, puede dejar un residuo aceitoso oxidado que se esconde en los rincones más pequeños y puede dañar el sabor. Por lo tanto, el mejor consejo es limpiar profundamente la cafetera cada semana o máximo cada dos semanas, utiliza un cepillo para botellas, un paño limpio y vinagre blanco. También no olvides después de cada uso enjuagar con agua y jabón.

2. El café que utilizas no está fresco

El café es un producto delicado y sensible a la luz, y otros factores que pueden deteriorarlo. De tal manera que no es un producto para comprar a granel y gran parte de el secreto para obtener una taza de la mejor calidad y sabor es utilizar café fresco. Como dato general se estima que el café bien empaquetado, puede permanecer fresco entre uno y dos meses después de haber sido molido, es por ello que el café no es un producto de despensa, ya que su frescura es determinante en su calidad. Un consejo infalible es buscar la fecha de caducidad en cualquier empaque que adquieras. Otro tip maravilloso es comprar el café en granos y conservarlo en un recipiente especial lo único que tendrás que hacer es molerlo para disfrutar mucho más de su sabor, aroma y matices.