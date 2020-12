Joe Biden: “un cheque de estímulo de $1,200 dólares aún está en juego para incluirlo en un proyecto de ley”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Parece que un segundo cheque de estímulo podría no estar integrando en el nuevo proyecto de ley de estímulo para este año 2020. Aunque las probabilidades se inclinan a un pago directo para los ciudadanos hasta el año próximo, algunos legisladores buscan incluir el cheque dentro de la propuesta de estímulo de $908,000 millones de dólares.

Hasta ahora solo se sabe que los legisladores incluirían un pago de $300 dólares de ayuda semanal por desempleo, apoyo para las pequeñas empresas y dinero para distribución de vacunas pero no incluye un pago destinado a los ciudadanos.

“Creo que sería mejor que los ciudadanos tuvieran los $1,200 dólares y entiendo que eso puede estar todavía en juego”, dijo el presidente electo, Joe Biden, esta semana mientras ha mostrado su apoyo al plan bipartidista.

El proyecto de ley es la última oportunidad para traer de regreso la ayuda económica, así como los beneficios adicionales de desempleo y el desalojo se mantienen hasta que caduquen el 31 de diciembre. Se espera que la nueva propuesta sea analizada durante este fin de semana y pueda ser presentada en su totalidad este lunes.

Los senadores demócratas Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y otros legisladores dijeron que no apoyarán la propuesta de $908,000 millones dólares tal como está porque no contiene un pago de estímulo para las personas y familias que califiquen y se oponen a un programa que otorga mayores apoyos para las empresas, informó el sitio The Hill.

COVID relief needs to directly help everyday people. People need stimulus checks & UI. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 4, 2020

A pesar de la oposición al proyecto bipartidista, los principales líderes políticos han expresado su optimismo de que un proyecto de ley pueda ser aprobado a tiempo, aunque siguen existiendo diferencias.

“Hay un impulso”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. “Podría proporcionar un alivio significativo para millones de personas que están sufriendo económicamente, personalmente en lo que respecta a la salud”.

Biden ya ha llamado a la propuesta de $908,000 millones de dólares “un pago inicial” de un paquete de estímulo más amplio y futuro, subrayando que el alivio “es inmediatamente necesario” para los estadounidenses desempleados, las personas que se enfrentan al desalojo y quienes luchan por pagar una hipoteca, informó The Washington Post.

Tanto Pelosi y el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell están de acuerdo en que cualquier ayuda de estímulo debe estar ligada a un proyecto de ley que también proporcione financiamiento gubernamental, reportó Bloomberg. Ese proyecto de ley termina el 11 de diciembre y si no se renueva, llevaría a un costoso cierre del gobierno.

