Paris Hilton celebra a todo lujo el aniversario con “Su hombre ideal”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La estrella televisiva Paris Hilton, quien hace solo unos años protagonizó uno de los melodramas amorosos más intrigantes de la crónica social con su frustrado proyecto de boda con el actor Chris Zylka, a quien posteriormente acusó de haberse aprovechado de su fama y de su abultada cuenta corriente, vuelve a estar enamorada y, como ya ocurrió en esa anterior ocasión, en esta etapa concreta de su romance todo son palabras elogiosas y de admiración hacia su actual pareja, el empresario de 39 años Carter Reum.

Tanto es así, que en su última entrevista la socialité ha asegurado encontrarse en un momento óptimo de su vida sentimental, tras haber encontrado, en sus propias palabras, a la persona perfecta que le complementa y le trata como un “igual”. El devenir de su historia de amor se ha ido forjando “de forma natural” y, entre otras muchas cosas, gracias a la transparencia total que define su dinámica comunicativa, que ha llevado a la rica heredera a “bajar la guardia” para mostrarse tal como es y sacar a relucir su lado más vulnerable.

“Esta es la primera vez en mi vida en la que estoy con alguien que de verdad me trata como un igual. No quiere nada más de mí que mi amor y me parece increíble poder sentir y saber eso. Esta es también la primera vez en mi vida en que he bajado la guardia para abrir mi corazón a otra persona. Después de todo lo que me ha pasado, me convertí en una persona muy protectora de mí misma, no dejaba que la gente entrara en mi corazón. Pero con Carter ha ocurrido de forma natural, como si llevara toda la vida esperando a que llegara a mi vida. Estoy muy feliz de haberle encontrado”, ha explicado Paris al portal de noticias E! News, justo antes de describir a su flamante “alma gemela” con una retahíla de halagadores adjetivos.

“Tiene todo lo que necesito y siempre he deseado de un hombre: es leal, bondadoso, romántico, guapo, considerado, cariñoso, brillante y perfecto para mí en todos los sentidos. Nunca había creído en eso de las almas gemelas hasta que conocí a Carter. Me siento bendecida por haber encontrado el amor de mi vida en el momento perfecto“, ha sentenciado para celebrar por todo lo alto el primer aniversario de su idílica relación.

Sigue leyendo: