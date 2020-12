Así reaccionó Alexandria Ocasio-Cortez y otros políticos ante un plan de apoyo sin un segundo cheque de estímulo

Mientras el Congreso se apresura a elaborar un paquete de estímulo para alivio por coronavirus, algunos legisladores han expresado su consternación por el hecho de que el principal plan de ayuda no incluya un pago directo a los estadounidenses.

La representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, señaló que Canadá ha sido mucho más generoso con su presupuesto ya que “pagaba $2,000 dólares al mes”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Los Estados Unidos es la nación más rica de la tierra y un segundo cheque de estímulo está siendo bloqueado. El Partido Republicano quiere rescates corporativos y austeridad a cambio de ello”, escribió la legisladora.

Canada did $2,000/monthly. The US is the richest nation on earth and a 2nd stimulus check is getting blocked bc GOP want corporate bailouts & austerity in “exchange” for it.

Maybe if everyone in the US incorporated as an LLC, Mitch McConnell would actually do something for them.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 4, 2020