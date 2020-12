La clave de su triunfo: Errol Spence Jr. habló sobre su desempeño y su principal arma para vencer a Danny García

El fin de semana pasado, en la primera función de boxeo con 25,000 aficionados desde la pandemia, Errol Spence Jr. defendió sus títulos welter CMB y FIB ante Danny García, luego del terrible accidente que lo alejó de los cuadriláteros por más de un año.

Luego de su regreso y su victoria, Spence Jr. reconoció que llegó bien preparado a la pelea, pero dijo estar sorprendido por su buen desempeño, el cual, cree que aún pude mejorar.

“Yo me daría un desempeño ‘B’. Creo que sí tuve algo de óxido, pero estaban en tan buena forma y tomé todo tan serio en el entrenamiento, que pude salir adelante en todos aspectos”, expresó en conferencia de prensa.

Errol Spence Jr. Returned to the Ring and Dominated Danny Garcia to Retain Welterweight Titles https://t.co/nRq1EmArqJ

Sobre el arma principal que considera que le dio la victoria por decisión unánime, en la que dos jueces marcaron 116-112 y un tercero 117-111, confesó que fue el jab, ese mismo que le ha resultado en buena parte en 27 peleas invicto como profesional, algo que confirmó su rival en otra entrevista.

“Su jab fue largo y me hizo salir de ritmo. Esa fue la clave de la pelea. A todo lo demás siento que me adapté. El jab fue el único golpe que fue mejor de lo que esperaba”, lamentó Danny García.

Errol aprovechó los micrófonos para felicitar a su rival, ya que dieron una buena exhibición para el público que pudo asistir al estadio de los Dallas Cowboys el sábado pasado.

“Sentí algunos de sus golpes, pero fueron insuficientes para evitar que siguiera adelante. Él estuvo muy fuerte y quiero felicitarlo. Vino a pelear y a tratar de llevarse mis títulos, pero los defendí bien en casa”, sentenció.

Sobre sus planes a futuro, Spence Jr. comentó que por ahora en lo único que piensa es en unas breves vacaciones.

“Sólo estoy pensando en ver a mis niños y descansar en mi rancho. Voy a comer algo de buena comida y veremos qué nos tiene el futuro. Ha sido un largo año y medio, así que voy a desaparecer una o dos semanas, y entonces regresaré”, sentenció.

Bob Arum tells @TheAthletic "if (Al Haymon) made one call, we could get the contracts done in 10 minutes.”

New from @grosenstein on the potential of Terence Crawford vs. Errol Spence Jr. https://t.co/wBsum9I5U6

— The Athletic Boxing (@TheAthleticBOX) December 8, 2020