Errol Spence Jr. vuelve al ring tras su terrible accidente, enfrentará a Danny García y serán testigos 25,000 aficionados

Errol Spence Jr. y Danny García superaron la báscula al marcar 146.8 libras y están listos para el combate, el primero para el actual campeón FIB y CMB del peso welter desde el accidente automovilístico en el que salió vivo de milagro.

“Tener mi pelea de regreso en casa significa un mundo para mí. No desperdiciaré este momento”, dijo en conferencia de prensa Errol, quien se mantiene invicto luego de 26 peleas y 21 nocauts.

Antes de que su Ferrari saliera volando a gran velocidad, en octubre pasado, Spence Jr. se encontraba en el clímax de su carrera y era el rival a vencer en la categoría, ahora ese lugar, según los expertos le corresponde a Terence Crawford, pero Errol volvió para reclamarlo y el primer paso lo puede dar este sábado cuando enfrente al estadounidense de sangre boricua Danny García, el veterano que tiene un récord de 36 victorias (21 por KO) y dos derrotas.

"It's the biggest comeback in professional sports." — Derrick James has been amazed with @ErrolSpenceJr's return back to form 😤 #SpenceGarcia #ManDown pic.twitter.com/MMmsnvlUxZ — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) December 1, 2020

“Yo estaba como, ya sabes, ‘¡Guau!’ No sabía qué pensar. Sólo esperaba que estuviera bien. Sabes, realmente pensé que su carrera había terminado, para ser honesto”, reveló a Boxing Scene “The Swift”; sin embargo, su rival salió sólo con golpes y lesiones menores del impactante accidente, por lo que se encuentra completamente recuperado.

Here is a slowed down video of the Errol Spence Jr crash that shows his Ferrari flipping multiple times. Amazing to hear he survived with broken teeth and injuries he is expected to recover from pic.twitter.com/y7dKo40N9u — J.D. Miles (@jdmiles11) October 10, 2019

“Nadie me forzó a pelear con Danny García. Pero quiero enfrentar a alguien peligroso, que me pueda mantener enfocado y entrenando fuerte en el gimnasio; alguien que sea un gran boxeador como Danny y que me lleve al siguiente nivel, en el nivel que se supone debo estar”, dijo Spence Jr. quien no tiene miedo de volver a subir al ring, luego de que volvió a nacer.

Ambos pelearán este sábado 5 de diciembre en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys ante 25,000 aficionados, en la primera función de boxeo que contará con esta gran cantidad de público desde que empezó la pandemia. En juego estarán los títulos mundiales welter de la FIB y CMB.