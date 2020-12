Arrestan a caricaturista de la famosa revista “The New Yorker” por pornografía infantil

Danny Shanahan, caricaturista famoso por su trabajo en la legendaria revista The New Yorker, fue arrestado el miércoles por cargos de pornografía infantil, dijo la policía estatal.

Shanahan (64), residente de Rhinebeck, fue acusado de posesión de un material sexual que involucraba a un menor de edad. La pornografía infantil supuestamente se encontró en su computadora después de que la policía local obtuvo una orden para registrarla, informó Daily Voice.

La policía no dijo qué motivó la investigación ni proporcionó detalles sobre el caso. Shanahan, cuyo último trabajo apareció en la revista en febrero, deberá volver a la corte el 20 de enero.

El caricaturista no ha emitido comentarios. A principios de este año, su hijo Render Stetson Shanahan fue sentenciado a entre 5 y 15 años de prisión por la brutal muerte a puñaladas en 2016 de Carolyn Bush, su compañera de habitación en Queens (NYC).

* Area resident, Daniel (Danny) P. Shanahan, a renowned 'New Yorker' cartoonist was arrested for possession of a sexual performance by a child * #DailyVoice https://t.co/srvENxwiKm

— DV Putnam County (@PutnamDV) December 9, 2020