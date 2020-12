LeBron James fue elegido el Atleta del Año por la revista Time

La estrella de Los Angeles Lakers y de la NBA LeBron James fue elegido como el Atleta del Año 2020 por la revista Time.

James, cuyo gran objetivo es convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos en la NBA, guió a los Lakers a un nuevo título de campeón, el decimoséptimo en la historia del equipo, pero el primero desde el 2010 cuando brillaron Kobe Bryant y el español Pau Gasol.

El éxito de los Lakers bajo el liderazgo de James se dio durante una temporada especial y reducida que se tuvo que concluir en la ‘burbuja’ de Orlando debido a la pandemia del coronavirus.

Fue asimismo el cuarto título de James como profesional y el cuarto premio de Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales, distinciones que lo convirtieron en el primer jugador de la NBA en ganar el galardón con tres equipos diferentes. Solo Michael Jordan, con seis títulos, tiene más.

Desde entonces, James ha extendido su contrato con los Lakers. Firmó uno nuevo por dos años y 85 millones de dólares, que le permitirá también tener la oportunidad de jugar junto a su hijo mayor, Bronny James, que actualmente se encuentra en la secundaria.

La portada de Time muestra una pintura de James realizada por Tyler Gordon, de 14 años.

After nearly two decades in the NBA, LeBron James has fully embraced that his talent on the court is a means to achieving something greater off it. And this year, more than in any before it, he showed why he is unrivaled in both #TIMEPOY https://t.co/E4w7FUmctj

— TIME (@TIME) December 11, 2020