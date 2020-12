Residentes en varios estados de EE.UU. podrán ver esta noche espectáculo celeste de auroras boreales

El Centro de Predicción de Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipó un espectáculo de auroras boreales para la noche de este jueves en varios estados de Estados Unidos.

El espectáculo celeste es resultado de la descarga solar el 7 de diciembre que provocó tormentas geomagnéticas por los pasados días. Según los expertos de la NOAA, la eyección de masa coronal comenzó a interactuar con el campo magnético de la Tierra el miércoles por la noche.

El punto máximo de visibilidad sería este jueves y alcanzaría hasta el sur de Oregon.

Sin embargo, residentes en otros estados como Pennsylvania, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Michigan y Wisconsin podrán presenciar las luces.

La aurora boreal, también conocida como luces nórdicas, se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y nuestro campo magnético las dirige hacia los polos. Se identifica como aurora boreal las que van hacia el Polo Norte y austral las del Sur.

La interacción entre las partículas que fluyen del sol con gases atmosféricos provocan los colores rojo y verde brillantes de la aurora.

Los conocedores del tema indican que para ver mejor las luces nórdicas, las personas deben estar lo más lejos posible de contaminación lumínica. Es decir, mientras más oscuro sea el cielo, más son las probabilidades de disfrutar la vista. Si usted vive en un centro urbano, es menos probable que puede observar el regalo celeste.

Aurora Borealis over the skies of Yellowknife, NT. I unfortunately had to cancel all of my northern lights photo tours this year. Hoping to resume operations for the 2020-21 season. #ArtAdventCalendar Day 6. #northernlights #Aurora #bucketlist #auroraborealis pic.twitter.com/BfRQnj3R8H

— Mark Jinks (@markjinksphoto) December 6, 2020