Enfermera de hospital de Queens, la primera en vacunarse contra COVID-19

Una enfermera de cuidados intensivos de un hospital del barrio de Queens, Sandra Lindsay, ha sido la primera neoyorquina inoculada con la vacuna de la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) el pasado viernes.

Watch LIVE as the first person in New York gets vaccinated: https://t.co/a3p8QOtK6w

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 14, 2020