15 años de cárcel para empleado que traficaba cocaína en aeropuerto Newark

Tyrone Woolaston fue sentenciado a 15 años de cárcel y 5 más de libertad supervisada por traficar cocaína mientras trabajaba en la zona de equipaje del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ).

Woolaston (35), residente de Orange (NJ), fue sentenciado el viernes por aprovechar su cargo para introducir cocaína de contrabando en el país y además portar ilegalmente un arma de fuego, dijeron las autoridades.

El ahora sentenciado trabajaba como empleado de equipaje líder en una importante aerolínea comercial no identificada, cuando comenzó a colar cargamentos de cocaína en EE.UU. en 2013, utilizando su acceso para evadir el control de aduanas, según los fiscales del Distrito Sur de Nueva York.

En 2018, agentes de la Oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Nueva Jersey llevaron a cabo una operación encubierta utilizando un informante confidencial, quien les avisó que Woolaston accedió a sacar del aeropuerto una maleta con 5 kilos de cocaína.

Luego los agentes colocaron una maleta llena de ladrillos en un vuelo proveniente de las Islas Caimán, y Woolaston la recogió diligentemente de la rampa de equipaje.

Al día siguiente, portando una pistola Glock calibre .40 con mira láser, entregó la maleta al informante y fue arrestado de inmediato, reportó New York Post.

Tyrone Woolaston, a 35-year-old baggage handler from Orange, New Jersey sentenced “for his participation in a multi-year scheme to smuggle cocaine into the United States through Newark Liberty International Airport,” according to @SDNYnews https://t.co/m7ZCOWgtW3

— Darias News (@CaesarDarias) December 12, 2020