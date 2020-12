El sorprendente deseo de José Ron para navidad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque no es de tradiciones ni rituales, José Ron pasará la Navidad con su familia y tiene un deseo muy fuerte, que espera se le cumpla.

“Para Navidad, estaré con mi familia aquí en Valle de Bravo (México), estará toda mi familia de Guadalajara, mis tíos, mis primos, sobrinos; aquí estaremos”.

– ¿Tienes alguna tradición o ritual que hagas en estas fechas?

Agradecer, para mí es más importante que algún ritual. Soy como tan despistado y distraído que ni que el calzón de qué tal color, y que ponte esto y que haz aquello. La verdad que no, no soy mucho de ese tipo de cosas.

– ¿Qué vas a pedir?

Si pudiera pedirle un deseo a la vida, a Diosito, sería algo que tenga que ver con la música, porque amo la música, no se imaginan, de verdad, lo que es para mí y lo que representa, la pasión que tengo.

“Yo, en Guadalajara, inicié con esto antes de llegar a México a estudiar actuación; entonces, ahora es que retomo esa parte musical, este sueño, entonces me encantaría que así como la actuación me ha dado mucho, y he hecho como un camino, me encantaría de la misma forma que así fuera con la música, y deseando que también llegue algún proyecto por ahí musical.

“Que la banda crezca, que la gente vea lo que estamos haciendo, compartirles esta pasión y eso sería…”.

Y no todo queda ahí.

“Y ¿por qué no?, también trabajar en el extranjero. Siempre he pensado mucho en España, no sé, vamos a ver qué viene más adelante, pero sí tengo muchos sueños y muchas ilusiones de muchas cosas”.

