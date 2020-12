Melania Trump se quita la mascarilla para leer durante visita a hospital de niños

La primera dama Melania Trump es centro de una controversia luego de que se quitara la mascarilla en un hospital de niños de Washington.

Melania Trump entró con la mascarilla al Children’s National Hospital, sitio que visita cada años, pero se la quitó en el momento de leer a los menores. De acuerdo con CNN, Melania Trump cumplió con los protocolos de distanciamiento físico.

Las normas del hospital dicen que todos los visitantes deben tener la mascarilla puesta todo el tiempo, pero un vocero aclaró que no se requiere cuando “una persona está dando un discurso para una transmisión o una audiencia, siempre que nadie esté a menos de seis pies del orador“.

First Lady Melania Trump removes mask to read to children at hospital, breaking the hospital's safety guidelines. pic.twitter.com/Cd4E48P30L

— The Hill (@thehill) December 15, 2020