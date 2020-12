A las 4 p.m. esperan comienzo de nevada en Nueva York; alerta hasta mañana

Aunque el cielo amaneció hoy despejado en Nueva York, ya se ha ido nublando en ruta a la fuerte nevada prevista para esta tarde, mientras las autoridades advierten de posibles cortes de energía, reducción en el transporte público y condiciones peligrosas en las carreteras.

Luego de varios inviernos suaves, hacía varios años que NYC no tenía un alerta de esta magnitud. Se esperan las primeras ráfagas alrededor de las 4 p.m. como una mezcla de nieve y lluvia, según el meteorólogo Tyler Roys, de Accuweather.

La nieve más pesada caería entre las 8 p.m. de hoy y las 2 a.m. de mañana. Luego se volvería entre “intensa y moderada” hasta las 7 a.m. Finalmente la tormenta terminaría a las 10 a.m., aunque algunos expertos hablan de 1 p.m.

“Durante este tiempo podemos esperar ver ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora, lo que puede conducir a condiciones de blanqueamiento”, detalló el experto. “La visibilidad se reducirá enormemente”.

Se espera que la nieve caiga a una velocidad de aproximadamente una pulgada por hora en NYC y a un ritmo doble al norte de la ciudad. Pronostican que Staten Island y Brooklyn al final acumularán cerca de seis pulgadas de nieve; mientras El Bronx, Yonkers y siguiendo al norte deben esperar mucho más: un pie (12 pulgadas).

“Si estás pensando en un viaje al trabajo el jueves por la mañana, definitivamente será difícil”, advirtió Roys. “Va a ser peligroso”.

“Debido a que las temperaturas rondarán el punto de congelación, los 20 grados F superiores (-4C), ese rango de temperatura conduce a esta nieve húmeda y pesada, [más] esos vientos… aumentan las posibilidades de que las ramas de los árboles se rompan y los árboles se amontonen en las líneas eléctricas”, lo que ocasionaría cortes de energía, agregó el meteorólogo.

Luego, el viernes y sábado se perfilan fríos, pero soleados, rondando los 32F (0C). En teoría, aún estamos en otoño. El invierno boreal oficialmente comienza con el solsticio del 21 de diciembre. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del Servicio Nacional de Meteorología (NWS NY).

💨High Winds will also be an issue with winds 20-35mph with gusts up to 50mph possible.

Take proper precautions if travelling tonight!#NYwx #NYCwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/inSVl5BfiL

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 16, 2020