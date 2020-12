Twitter anuncia el cierre de Periscope y explica por qué

A más de cinco años de haber adquirido Periscope, Twitter anunció que cerrará en marzo próximo, la aplicación de transmisión de videos en vivo, debido a que su mantenimiento es insostenible.



“Hemos tomado la difícil decisión de descontinuar Periscope para marzo de 2021”, destacó en su blog la compañía.



Ese mantenimiento insostenible del que habla Twitter, es porque su uso ha ido disminuyendo, y los costos de mantenimiento se están volviendo insostenibles.



Además de desafíos que no ha podido superar.

Some personal news: the Periscope app will be going away next year. We’re here to say goodbye. 👋

We appreciate all the support, learnings, and broadcasts from our vibrant creator community. More on our difficult decision to discontinue the app: https://t.co/jZWjDlsRHk (1/2) pic.twitter.com/Kfgvocq31O

— Periscope (@PeriscopeCo) December 15, 2020