Buscan limitar poderes “autoritarios” del gobernador de Nueva York en la pandemia

Los legisladores Republicanos de Nueva York, aunque son minoría en un estado mayormente Demócrata, dicen que a pedido de la población buscarán despojar al gobernador Andrew Cuomo de sus poderes de emergencia por COVID-19, alegando que ha abusado de ellos.

Los poderes de emergencia de Cuomo fueron otorgados en la primavera pasada por la Legislatura estatal en Albany, lo que le ha permitido reescribir, suspender e incluso crear nuevas leyes en nombre de preservar la salud pública durante la pandemia.

Pero ahora la oposición opina que la autoridad del gobernador debería recortarse, según una carta enviada el martes a la líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins ​​(D-Westchester), a la cabeza de la minoría del Senado, Rob Ortt (R-Lockport), y al presidente de la Asamblea, Carl Heastie (D-El Bronx). Argumentan que ciertas medidas que ha tomado Cuomo, como la segunda ronda de suspensiones del servicio interior en restaurantes de NYC, van más allá de su jurisdicción.

El martes en Times Square (NYC), cientos de personas protestaron en la misma tónica, insistiendo en que los restaurantes no inciden en la tasa de contagios. En las próximas semanas podrían ver más cierres, han sugerido Cuomo y el alcalde Bill de Blasio, lo que complicaría aún más la recuperación económica de la ciudad.

“Es una fatiga constante lo que escucho de los electores. ¿Cuándo vamos a detener esta regla de una sola persona (mandando) en Nueva York?”, dijo a New York Post el líder de la minoría de la Asamblea, Will Barclay (R-Syracuse).

La autoridad “de emergencia” de Cuomo se extiende hasta abril de 2021 y con ella puede emitir directivas específicas, que están vinculadas a un plazo de 30 días.

Aunque luce improbable, en este momento el Senado y la Asamblea estatales controlados por los Demócratas podrían aprobar una resolución conjunta que revoque por completo el poder de la gestión del coronavirus de Cuomo. Pero Barclay dijo que se debe aprobar una legislación que requiera que sus poderes generales de emergencia se renueven cada 30 días y que también exiga la participación de los funcionarios de gobiernos locales, como los ejecutivos de cada condado afectado.

En el pasado Cuomo ha utilizado poderes similares para imponer y extender declaraciones de estado de emergencia, que también están sujetas a renovaciones de 30 días, en relación con tormentas de nieve, inundaciones o incluso el sistema de Metro de NYC.

“A veces, es necesario que el ejecutivo tome algunas decisiones, pero creemos que debería haber algún tipo de riel en su poder que no elimine por completo una rama igual”, continuó Barclay. “No es descabellado hacerlo si volvemos a la sesión. Queremos recortar los poderes del gobernador. Ésta debería ser nuestra primera prioridad”, insistió.

Sin sorpresas Rich Azzopardi, portavoz de Cuomo, rechazó la propuesta del Partido Republicano en la Asamblea: “Construida en los poderes está la capacidad de la legislatura para deshacer cualquier acción ejecutiva con una resolución concurrente que no requiera la firma del gobernador. Lo único que no se controla es su apetito por tiros bajos tontos y mal informados”, dijo en sentido irónico.

En general, la gestión de Cuomo sobre el COVID-19 ha estado salpicada de polémicas, incluyendo muertes masivas en ancianatos y la publicación de un libro autoalabando su labor, mientras ha limitado sus contactos con el gobierno federal para discutir soluciones, en medio de sus peleas personales con Donald Trump, aún siendo NY de lejos el estado más afectado por la pandemia, manifestada en desempleo, éxodo poblacional y más de 35 mil muertes oficiales.

The @NYS_AM today issued a letter to legislative leaders calling for action regarding Gov. Cuomo’s improper extension of emergency powers beyond statutory limits during the COVID-19 pandemic.

A full copy of the letter is available here: https://t.co/P1dx0EpeAj pic.twitter.com/df6YsOaEY5

— Will Barclay (@WillABarclay) December 15, 2020