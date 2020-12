Neoyorquino estuvo más de 10 horas atrapado en su auto durante tormenta de nieve

Kevin Kresen, un conductor de 58 años, estuvo atrapado durante más de 10 horas dentro de su automóvil, cubierto con casi 4 pies de nieve en el norte del estado Nueva York, la madrugada del ayer.

Kresen sufrió hipotermia y congelación porque su automóvil no tenía calefacción debido a una correa serpentina rota, según un comunicado de la Policía del Estado Nueva York.

Al principio las autoridades no localizaban a Kresen, quien se desvió de la ruta estatal 17C en la ciudad Owego, 197 millas al noroeste de NYC. El sargento Jason Cawley, un policía estatal, finalmente logró detectar su vehículo después de cavar en la nieve para tratar de ubicar un buzón y verificar una dirección.

Kresen fue trasladado al Lourdes Hospital para recibir tratamiento. Owego recibió más de tres pies de nieve desde el miércoles hasta el jueves por la tormenta invernal Gail, detalló New York Post.

A lo largo del estado se reportaron dos muertes y más de 600 accidentes viales, informó la gobernación.

Meet Zone Sergeant Jason Cawley of Troop C.

Today, Sergeant Cawley located a driver who had been stranded more than 10 hours after his car went off the road and he was plowed in, covered with almost 4 feet of snow. https://t.co/kGp9fT5EAj pic.twitter.com/240uh9UwQP

— NewYorkStatePolice (@nyspolice) December 17, 2020