Camión fue atrapado con gran cargamento de armas en Nueva York

Zayne R. Coston fue detenido por la Policía Estatal de Nueva York (NYSP), luego de que se descubriera un gran cargamento de armas en el camión que conducía con placas de Indiana.

El lunes 14, aproximadamente a las 12:30 p.m., la Unidad de Ejecución de Vehículos Comerciales de la policía estatal detuvo al remolque de tractor al lote Depew Tandem en la salida 49 de la I-90, para una inspección. Al entrevistar al conductor, se estableció causa probable para registrar el interior del vehículo, informó NYSP en un comunicado.

El conductor Coston (28), residente de Gary (Indiana), fue detenido después de que los policías descubrieron 4 rifles de asalto semiautomáticos (uno cargado), 4 pistolas semiautomáticas (tres cargadas) y 13 cargadores de alta capacidad, varios de ellos con proyectiles y municiones.

Coston fue transportado a una estación en Buffalo para su procesamiento. Después de una investigación adicional, se determinó que tiene antecedentes penales en Illinois, donde es un delincuente convicto.

Posteriormente fue acusado de 23 cargos graves de posesión criminal de un arma. Fue procesado virtualmente y enviado al Centro de Retención del Condado Erie, informó Buffalo News.

A truck inspection by Troopers on the NYS Thruway in Western NY results in eight illegally possessed firearms taken off the streets: https://t.co/NXvml07qD3 pic.twitter.com/V0N9jjJAdc

— NewYorkStatePolice (@nyspolice) December 18, 2020