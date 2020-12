Joven billonario murió al estrellarse contra tienda Verizon en Connecticut

Devon Dalio, hijo del dueño del fondo de cobertura más grande del mundo, murió después de que su auto se estrellara contra una tienda Verizon en Greenwich (Connecticut), dijeron las autoridades.

La víctima de 42 años era hijo del neoyorquino Raymond Dalio (71), multimillonario fundador del fondo de cobertura “Bridgewater Associates”.

El Audi del heredero se estrelló contra la tienda Verizon en un centro comercial el jueves por la tarde y estalló en llamas. La policía todavía está investigando la causa del accidente que casi destruyó la tienda, destacó New York Post.

Dalio aparentemente cruzó una franja de estacionamiento y subió a la acera antes de conducir hasta la tienda, dijo la policía al diario Greenwich Time.

Cuando las autoridades llegaron, el negocio estaba envuelto en humo. La policía de Greenwich dijo que el tanque de gasolina probablemente se rompió cuando el automóvil ingresó a la tienda, pero los empleados pudieron salir sin sufrir daños.

Dalio fue cofundador y socio de P-Squared Private Equity y gerente de proyectos en la firma de su padre, según su página de LinkedIn. Se graduó en Lafayette College.

Su padre comentó en Twitter que su familia estaba “de luto y procesando (la pérdida) y preferiría estar incomunicada por el momento (…) especialmente en esta época del año”. Además de su padre y su madre Barbara, a Devon Dalio le sobreviven una esposa, una hija y tres hermanos.

It is with great pain that I am sharing with you that my 42 year old son was killed in a car crash yesterday. My family and I are mourning and processing and would prefer to be incommunicado for the time being.

— Ray Dalio (@RayDalio) December 19, 2020