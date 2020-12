Irina Baeva reacciona al video íntimo de Gabriel Soto y confirma que no era para ella

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Después de que circulara en redes sociales un video en el que aparece el actor Gabriel Soto totalmente desnudo y autocomplaciéndose, las reacciones no se hicieron esperar, pues el público manifestó asombro por mostrarse sin censura, mientras que sus fans le demostraron apoyo.

Incluso surgieron memes donde los usuarios se mofaron de esta situación en la que Gabriel quedó exhibido; además, especularon si en realidad era para su novia, la actriz rusa Irina Baeva o si el material era viejo.

Por lo que las cámaras del programa Suelta la Sopa interceptaron a Irina en el aeropuerto y confirmó lo que algunos sospechaban, que el video no era para ella: “¡Oigan, no! Miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente”.

Y agregó: “Gabriel, como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y, pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”.

Previamente a la reacción de la rubia actriz, Soto había manifestado en su perfil de Twitter: “Pues qué les digo… ¡Disfruten! Vaya violación a mi intimidad”. Asimismo, compartió un video en sus Instagram Stories donde expresó su enojo por la filtración y mencionó que el audiovisual es de hace varios años.

Pues que les digo….. Disfruten! 🤷‍♂️. Vaya violación a mi intimidad!!! — Gabriel Soto Oficial (@gabrielsotoMEX) December 21, 2020

“Esto pasó hace muchos años, me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirle a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado y garantizar la seguridad e integridad de mis hijas y de mi pareja”, concluyó el galán de telenovelas sin emitir más comentarios o señalar un probable responsable.

En México, difundir material explícito sin consentimiento de la persona involucrada es motivo para ser sancionado con cárcel; lo anterior es con base en lo decretado en la Ley Olimpia, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México en 2019, donde detalla que la violencia digital con 4 a 6 años de prisión y multas económicas que van de los 2 mil a 5 mil dólares (42,245 a 84,490 pesos mexicanos).

