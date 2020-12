Kim Kardashian entregará $500,000 dólares por esta buena causa

La celebridad Kim Kardashian ha unido fuerzas con la aplicación de pagos por móvil CashApp para repartir un total de medio millón de dólares entre mil afortunados -es decir, $500 dólares por persona– como parte de una iniciativa solidaria que espera que ayude a quienes más han acusado el impacto económico de la crisis del coronavirus.

“Esta es la época más mágica del año. Sé que 2020 ha resultado muy duro y que mucha gente está pasándolo mal, porque no sabe cómo será capaz de pagar el alquiler, o de poner comida en la mesa o regalos debajo del árbol para sus hijos”, ha explicado Kim, que se ha propuesto “difundir un poco de amor” con esta idea.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020