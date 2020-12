Margarita Montañez pasó 20 días en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, varios de ellos conectada a un ventilador; a sus 73 años se infectó de coronavirus. Era el inicio de la pandemia y la mujer prometió a los médicos y las enfermeras que la cuidaron que les llevaría tamales para Navidad si sobrevivía a la enfermedad.

Ocho meses después, Montañez cumplió su promesa: la abuela de Los Ángeles regaló 800 tamales a los médicos que la salvaron del COVID-19 en el hospital, y 500 de ellos los hizo con sus propias manos en apenas cinco días.

Según algunos reportes, cuando la mujer supo que los 500 tamales no alcanzarían para todo el personal del hospital, compró otros 300 para que nadie se quedara sin comer este platillo típico de la cocina mexicana.

La mujer de origen mexicano aseguró que es con tamales como su familia celebra Navidad y Año Nuevo, por lo que decidió ofrecer este generoso gesto al personal médico que le salvó la vida. Una de las hijas de la señora Montañez, quien tiene seis vástagos y 12 nietos, afirmó que llevaron los tamales “de todo corazón, con todo el amor del mundo, a la gente de aquí que la salvó y nosotros estamos muy agradecidos como familia“.

A grandmother from the San Fernando Valley, who fell seriously ill from the coronavirus at the beginning of the pandemic in April, delivered 800 homemade tamales to the health care workers at Cedars-Sinai on Thursday @goodnewswendy reports https://t.co/9mDvisPGRr

— KTLA (@KTLA) December 18, 2020