¿Por qué usa un parche en el ojo Genaro Gattuso? El técnico italiano habló sobre su rara enfermedad

El técnico italiano Genaro Gattuso se encuentra atravesado por uno de esos momentos complicados de la vida y a días de comenzar 2021 los aficionados napolitanos conocieron la noticia de que el entrenador está atravesando por una delicada y rara enfermedad.

Durante el partido entre el Napoli y el Torino de la Serie A italiana, Gattuso salió a la cancha con parche en el ojo derecho al estilo pirata; por supuesto que llamó la atención de los aficionados quien no dejaban de preguntarse ¿Por qué?

🇮🇹 Gattuso en @SkySport habla de su enfermedad (miastenia ocular) 🤓 "Quiero decirle a los niños que no se ven guapos que la vida es bella y hay que enfrentarla. He leído que estaba muerto, pero no" 😯 “Veo doble, es difícil estar de pie, sólo un loco como yo puede conseguirlo" pic.twitter.com/KLvSEpR7bN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 23, 2020

Al terminar el duelo, Gattuso fue consultado por el tema y aprovechó para contar la terrible situación por la que atraviesa: “Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”.

La miastenia ocular es una enfermedad neuromuscular muy poco común y que en casos extremos puede llevar incluso a la muerte, aunque detectada a tiempo puede ser tratada.

Pese a que a Gattuso hace años que le fue diagnosticada, actualmente está padeciendo una recaída que lo obligó a tapar su ojo derecho. “No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir cómo irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo”.

Gattuso aprovechó para enviar un mensaje para humanizar esta y otro tipo de enfermedades:

“Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida… Tranquilos, no me muero. Estoy vivo”.