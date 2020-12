Masacre navideña: cinco miembros de una familia asesinados en Arkansas

Al menos cinco personas, que se cree eran familiares, fueron encontradas muertas en un hogar de Arkansas, en lo que pareció ser una masacre el día de Navidad, dijeron las autoridades.

Los agentes respondieron a una casa en Atkins por una llamada de un posible homicidio ayer, poco después de las 5 p.m., según la Oficina del Alguacil del condado Pope.

“La tragedia ha golpeado al condado Pope en este día de Navidad”, dijo un portavoz de la oficina del alguacil en una conferencia de prensa anoche.

“Al llegar, notamos que había potencialmente cinco víctimas dentro de esta residencia. Creemos que todos ellos son miembros de la familia”. No se divulgó ninguna otra información sobre cómo murieron, mientras la investigación continúa, reportó New York Post.

Atkins, pequeña ciudad rural de unos 3 mil habitantes, se encuentra en el centro de Arkansas, unas 70 millas al noroeste de Little Rock.

#UPDATE: statement from the @PopeCountySO on a Christmas night homicide investigation in Atkins. 5 possible victims, all believed to be family members. More coming up tonight on @KARK4News and @FOX16News. pic.twitter.com/LLTcUXEsSr

— Caitrin Assaf (@caitrinassaf) December 26, 2020