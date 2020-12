Policía fue baleado por la espalda la Nochebuena en Nueva York y generó doble milagro navideño

“Lo siento, oficial”, murmuró William Moss, un joven de 20 años, al ser detenido y admitir que le disparó por la espalda a Connor Boalick, agente NYPD, en Nochebuena.

Por un milagro Boalick (27) se salvó gracias a un chaleco antibalas y ya fue dado de alta del hospital, pero el episodio de nuevo elevó las alarmas sobre la violencia armada que vive la ciudad.

“Lo siento, oficial… Ojalá nunca hubiera sucedido”, afirmó Moss cuando era trasladado al Tribunal Penal de Brooklyn y un reportero del New York Post le preguntó si tenía un mensaje para su víctima.

Moss presuntamente disparó dos rondas en la espalda de Boalick alrededor de las 9 p.m. el jueves 24, mientras el oficial tomaba declaración a la novia de Moss, en un indicente de violencia doméstica.

Inicialmente, Boalick y otro policía fueron llamados a la escena en Bergen Street y Ralph Avenue en Crown Heights porque la mujer acusó a Moss de amenazar con dispararle a su casa. Ahora enfrenta cargos que incluyen intento de asesinato y asalto.

Gracias a su chaleco antibalas, Boalick sobrevivió al ataque prácticamente ileso y salió del Kings County Hospital la mañana de Navidad.

El alcalde Bill De Blasio y el comisionado de NYPD, Dermot Shea, hablaron con los padres del oficial. “Sintieron que era un milagro navideño que su hijo estuviera vivo y bien”, afirmó De Blasio, citado por Pix11. “Debido a que la policía de Nueva York estaba allí, esa mujer está viva en este momento”.

Pat Lynch, presidente de la Asociación Benevolente (PBA) -el sindicato policial más grande de Nueva York, que a su vez tiene el mayor cuerpo de seguridad pública del país (NYPD)- dijo en el hospital que los legisladores deben ayudar a fomentar un clima a favor de la policía donde los criminales teman las consecuencias de dispararles.

Se calcula que, en promedio, actualmente 88% de los detenidos por cargos de armas en NYC quedan libres.

NYPD cop shot in the back is home for the holiday after 'Christmas miracle'https://t.co/kIrXxenpTj pic.twitter.com/Ahp83KFP2f

— PIX11 News (@PIX11News) December 25, 2020