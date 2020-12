NYPD investiga amenaza de bomba en el Empire State

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) recibió una amenaza de bomba contra el Empire State este domingo.

El reporte ocurrió antes de las 11:00 a.m., cuando las autoridades recibieron una llamada al 911 diciendo que una bomba detonaría en el punto de referencia de Manhattan al mediodía.

Por fortuna, una investigación policial no encontró explosivos en el sitio, reportó el NYPD, pero la llamada aún está bajo investigación.

Los elementos policiacos cerraron los accesos al edificio para revisarlo a fondo.

El Comando de Respuesta Crítica también buscó el posible artefacto explosivo con ayuda de perros-policía.

#EmpireState building bomb threat UNFOUNDED 🚨NYPD received call about bomb around 10am today 🚨Building security did a thorough canvass and search of the entire building 🚨NYPD Critical Response Command also conducted search, along with bomb sniffing dogs

El jefe de la Policía, Terence Monahan, dijo que no había amenaza creíble en el inmueble.

After an investigation by patrol officers, @NYPDCT Critical Response and Bomb Squad, at this time there are no credible threats to the Empire State Building. pic.twitter.com/jhAPHT3WTQ

— Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) December 27, 2020