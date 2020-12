Trump firma el paquete de estímulo que incluye pagos directos y ayuda al desempleo

El presidente Donald Trump firmó este domingo el proyecto de ley de estímulo económico que enviará pagos directos a la mayoría de estadounidenses y evitará el cierre del Gobierno federal. El mandatario se había resistido a hacerlo pese al acuerdo que alcanzó el Congreso tras meses de negociación.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, publicó un comunicado en Twitter en el que aplaudía “la decisión del presidente de hacer que los cruciales miles de millones de dólares de ayuda COVID-19 salgan por la puerta y lleguen a las manos de familias estadounidenses”.

I applaud the President’s decision to get billions of dollars of crucial COVID-19 relief out the door and into the hands of American families. I am glad the American people will receive this much-needed assistance as our nation continues battling this pandemic. My full statement: pic.twitter.com/YSPYsPu2ct

— Leader McConnell (@senatemajldr) December 28, 2020