¿Cuándo comenzará el IRS a enviar el segundo cheque de estímulo?

Ahora que el presidente Donald Trump firmó el proyecto de estímulo para el alivio del coronavirus por valor de $900,000 millones de dólares, muchos estadounidenses podrán recibir un segundo cheque de estímulo a partir de la noche de este martes. Se trata de una buena noticia para millones de hogares en todo el país que necesitan del dinero para poder sobrevivir el fin de año.

El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, confirmó a través de su cuenta de Twitter que los cheques de $600 dólares serán enviados por depósito directo a partir de la noche de este martes y seguirán enviándolos durante toda la semana. En el caso de los primeros cheques en papel están listos para enviarse a partir de la mañana de este miércoles 30 de diciembre, escribió Mnuchin.

Today @USTreasury and @IRSNews begin to deliver the second round of Economic Impact Payments to millions of Americans. https://t.co/3x0VeDsZED

Paper checks will begin to be mailed tomorrow. Later this week, you can check the status of your payment at https://t.co/pFBzGzK8mD. (2/2)

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 29, 2020