Hábitos para la cena que te ayudarán a bajar de peso

La cena es el gran final del día y en muchos sentidos es la comida que más nos define. Normalmente durante la cena aprovechamos para pasar tiempo con las personas que más nos importan y de cierta manera los lugares a los que solemos asistir, son los que más nos representan. También las cenas que solemos preparar en casa hablan mucho de nosotros, de nuestros hábitos y costumbres. Lo cierto es que en muchas ocasiones sobre todo en los días más pesados, llegamos con poca energía a la cena y es muy común terminar “comiendo cualquier cosa”.

Adicionalmente la cena es el momento del día en que más tiempo tenemos para cocinar y disfrutarlo, las responsabilidades han terminado. Además la cena puede ser un gran aliado para perder peso o el peor enemigo. Teniendo en cuenta que para los estadounidenses, la cena es donde se encuentra el mayor consumo de proteínas del día, vale la pena aclarar varios puntos. De entrada está costumbre es un error: comer proteínas durante todo el día, en lugar de ser una pieza central para la cena; es clave para mantener los músculos fuertes y mejora el rendimiento tanto físico como mental. A la vez es un aspecto alimenticio fundamental para promover la pérdida de peso.

Se cuenta con un estudio relevante del año 2014 y el cual fue liberado en The Journal of Nutrition. En el cual los investigadores encontraron que comer una cantidad moderada de proteína, tres veces al día, es más que efectivo para estimular la síntesis de proteínas musculares. En palabras más sencillas: el proceso de construcción de tejido muscular magro, quema más grasa.

Este tipo de revelaciones nos hacen darle otra importancia a las cenas y el equilibrio entre los alimentos que solemos consumir, dando siempre prioridad al uso de abundantes vegetales. Es por ello que nos dimos a la tarea de recopilar algunos prácticos consejos, para tomar el control de tus cenas, mejorar la salud y vigilar el peso corporal.

1. No comas sin hambre

Típico: regresas tarde a casa de la oficina, de hecho te sientes bastante cansado y listo para ir a la cama, pero aún así te obligas a “cenar algo”. El mejor consejo que podemos darte es que no lo hagas, si por alguna razón no estas de humor para la última comida del día o simplemente no tienes apetito, siempre será mejor simplemente irse a dormir y disfrutar de un buen desayuno al día siguiente. Según un estudio realizado porJournal of the Association for Consumer Research, en el cual participaron 45 estudiantes universitarios, los investigadores encontraron que las personas que tenían un hambre moderada antes de una comida tendían a tener niveles más bajos de glucosa en sangre después de comer, que aquellas que no tenían mucha hambre antes de comer.

2. Si vas a un restaurante pide “bebidas de adulto”

Todos amamos salir a cenar con los amigos o pareja y lo primero que solemos hace es pedir ese trago enorme y bastante colorido, desafortunadamente es muy probablemente que este lleno de azúcar. Sí es cierto, una margarita helada puede ser una magnífica idea sobre todo para abrir el apetito, sin embargo en la mayoría de los restaurantes y bares han abandonado sus recetas de frutas frescas en favor al uso de jarabes viscosos hechos principalmente de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y agentes espesantes. Como regla general: cuantas más guarniciones tenga una bebida colgando del borde, peor será para la cintura. Apuesta por el vino tinto que está cargado de nutrientes y antioxidantes, solicita los cócteles elaborados con agua mineral con gas, lima, toronja, pepino, menta, jengibre, frutos rojos y hierbabuena. También se aconseja pedir las bebidas en las rocas, por supuesto moderadamente ya que son mucho más concentradas.

3. Consume carbohidratos húmedos

En los últimos meses mucho se ha dicho acerca del consumo de carbohidratos, si bien no necesariamente son los malos del cuento, es indispensable vigilar la calidad de los mismos y las porciones. Probablemente te estés preguntando en qué consiste este término, no se refiere a remojar las papas en salsa. Un carbohidrato húmedo son aquellas fuentes de naturalmente contiene mucha agua, como es el caso de los: pepinos, tomates, espárragos, espinacas, apio, lechugas y kale. En la noche siempre será mejor evitar la ingesta de carbohidratos secos, como es el caso de: el pan, las papas, el arroz y la pasta, consumir estos alimentos tarde requiere que su cuerpo elimine agua para digerirlos y también debido a su aporte calórico será difícil quemarlos. Los carbohidratos húmedos, son una magnífica alternativa ya que no solo nos permiten gozar de una adecuada hidratación durante la noche, son bajos en calorías y aceleran el metabolismo. Todos estos factores son de gran ayuda para que el cuerpo pueda procesar mejor la fibra y promueven la una mejor digestión y eliminación de desechos.

4. Bebe y bebe más agua

El agua siempre es buena y si bien asegurar su consumo a lo largo del día es esencial para el funcionamiento del organismo y en el adelgazamiento, de hecho beber un par de vasos de agua en la noche es aún más importante. Mientras descansamos el cuerpo continúa trabajando y es justamente el momento en el cuál se regeneran todos los órganos y sistemas, mantener una buena hidratación será clave en la eliminación de toxinas y retención de líquidos que tanto se relaciona con el sobrepeso.

5. Duerme bien

Existen datos muy relevantes que relacionan a la dieta con diversas alteraciones en el sueño. Según un estudio realzado por Wake Forest, las personas que hacen dieta: duermen cinco horas o menos y acumulan dos veces y media más grasa abdominal, mientras que las que duermen más de ocho horas acumulan mucho menos que eso. Es por ello que los nuticionistas y médicos no dejan de recomendar: cenar temprano y establecer horarios para dormir, a la vez es importante asegurar un sueño de calidad de entre 6-7 horas. Es clave para el buen funcionamiento de el metabolismo y la pérdida de peso.