Por qué el nuevo cheque de estímulo de $2,000 depende de Mitch McConnell

El aumento del cheque de estímulo a $2,000 dólares ha generado las alianzas más insospechadas, además de dirigir todas las miradas hacia el líder republicano del Senado, Mitch McConnell (Kentucky).

¿La razón? El otrora aliado incondicional del presidente Donald Trump debe impulsar entre sus colegas la aprobación de ese paquete de ayuda aprobado en la Cámara de Representantes.

El problema es que primero deberá quedar claro si él mismo lo apoya, ya que ha estado en contra de enviar más fondos directos a las familias.

De la postura de McConnell dependerá la dirección que sus colegas sigan, aunque algunos tiene muy claro que no avalarán estos fondos.

Es posible que aquellos aliados del presidente Trump –quien ha defendido el incremento de apoyo– aboguen por aprobarlo.

Si McConnell señala que permitirá la votación del proyecto de ley, eso no necesariamente ocurriría este martes, aunque el líder de los demócratas, Charles Schumer (Nueva York), presionará para que integre.

El senador Marco Rubio (Florida) ha dicho que apoyaría el plan, al igual que el Josh Hawley (Missouri), quien se unió a Bernie Sanders (Vermont) para defender la ayuda de $1,200 dólares, la cual finalmente no prosperó.

“Hoy ire al piso del Senado a demandar que se aprueben los $2,000 dólares de pago directo a cada estadounidense de la clase trabajadora en este país. ¿Qué significarían $2,000 dólares de pago directo para ti?”, indicó Sanders.

Today, I will be going to the floor of the Senate to demand that the Senate pass a $2,000 direct payment to every working class American in this country. What would a $2,000 direct payment mean to you?

— Bernie Sanders (@SenSanders) December 29, 2020