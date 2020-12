¿Cuánto tiempo le tomará al IRS enviar segundo cheque de estímulo mediante depósito directo?

Los primeros beneficiarios que recibirán el segundo cheque de estímulo mediante depósito directo empezaron a ver reflejado el dinero en sus cuentas anoche. Sin embargo, la totalidad de las transferencias culminará la próxima semana.

Así lo informó el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, mediante su cuenta de Twitter.

El funcionario señaló que la agencia entregó un archivo de pago a la Reserva Federal a los fines de iniciar la distribución de los Pagos de Impacto Económico a los estadounidenses.

“Estos pagos pueden empezar a llegar a algunas cuentas mediante depósito directo tan pronto como esta noche (martes) y continuarán hasta la próxima semana”, lee el mensaje de Mnuchin compartido anoche en la red social.

.@USTreasury has delivered a payment file to the @FederalReserve for Americans’ Economic Impact Payments. These payments may begin to arrive in some accounts by direct deposit as early as tonight and will continue into next week (1/2)

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 29, 2020