¿Cuál es el periodo establecido por ley para que el IRS distribuya cheques de estímulo de $600 en segunda ronda?

La nueva ley firmada por el presidente Donald Trump para cheques de estímulo mínimos de $600 estipula que el Departamento del Tesoro tiene hasta el 15 de enero para distribuir esos fondos a los beneficiarios.

Según el reporte de medios como The Washington Post y CNET, si para esa fecha algunos pagos no llegan a los destinatarios elegibles, estas personas deberán solicitar los fondos como un crédito cuando presenten sus declaraciones de impuestos este año.

En medio del debate en el Congreso y el llamado para que se aumente la cantidad mínima de $600 a $2,000, la posibilidad de que las agencias concernientes cumplan con el plazo que establece la ley es incierto.

El representante republicano Kevin Brady indicó por Twitter que algunos estadounidenses recibirían los primeros pagos esta semana. Pero los datos divulgados por Brady se dieron antes de la nueva controversia entre republicanos y demócratas en el Senado por el monto de los cheques que podría retrasar los procedimientos.

En el mismo comunicado del representante se indica que los pagos en cheque y en tarjeta de débito por correo se extenderán hasta el 15 de enero, a un ritmo de 10 millones de pagos por semana. Brady además menciona la opción de reclamar un pago retrasado o incompleto mediante un crédito tributario si para esa fecha la persona no recibe el pago que le corresponde.

Paradójicamente, Brady es al mismo tiempo, uno de los republicanos que se opone a un cheque de estímulo más grande o de $2,000 porque, a su juicio, el dinero será dirigido al pago de deudas de tarjetas de crédito y “nuevas compras por internet en Walmart, Best Buy, o Amazon”.

When to expect 2nd "stimulus check"?

🔹#IRS expects to send direct deposits before Dec. 31.

🔹Paper checks/debit card $$ between now & Jan 15 at 10 million per week.

🔹All payments by 1-15.

🔹If no payment/wrong amount, claim it on 2020 tax return.

🔹File early/electronically.

— Rep. Kevin Brady (@RepKevinBrady) December 21, 2020