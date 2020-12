“Tsunami viral”: EE.UU. en ruta a 20 millones de contagios; nuevo récord con 3,700 muertes en un día y pocos vacunados

EE.UU estableció dos récords desalentadores de COVID-19 ayer, en ruta a cerrar un año pandémico que amenaza con prolongarse a 2021.

Ayer hubo más de 3,700 nuevas muertes diarias relacionadas con el virus, un escalofriante nuevo registro. La cifra incluye a Luke Letlow, joven congresista Republicano recién electo en Louisiana, murió anoche por complicaciones relacionadas con el coronavirus, a los 41 años.

También se reportó la mayor cantidad de hospitalizaciones por coronavirus, con más de 124,600 pacientes en el país, en ruta a los 20 millones de casos en todo el año, reportó CNN.

A nivel regional, NYC, la ciudad más afectada en el mundo por la pandemia, cruzó ayer el umbral de más de 25 mil desesos relacionados con el coronavirus. Los funcionarios de Texas informaron cifras de hospitalizaciones nunca vistas, con más de 11,700 pacientes de coronavirus en todo el estado.

Mientras, en el condado Los Ángeles (California) las hospitalizaciones están en su punto más alto y se acercan a los 7,200 pacientes, casi 1,000% más que hace sólo dos meses. Con el aumento de casos algunos hospitales se están quedando sin tanques de oxígeno.

“De hecho, creo que ahora estamos más allá de las olas o marejadas y éste es un tsunami viral que estamos experimentando”, alertó el epidemiólogo Dr. Robert Kim-Farley.

Los expertos advirtieron que EE.UU. podría ver cifras de COVID-19 aún peores en enero, impulsadas por las reuniones y los viajes navideños, y la caída en la temperatura.

Solo el lunes 28, más de 1,1 millones de personas pasaron por los puntos de control de los aeropuertos en todo el país, dijo la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

“Los próximos meses van a ser horribles”, predijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina en la Universidad George Washington en DC. “Vamos a perder 3 mil, tal vez más personas al día, probablemente hasta bien entrado febrero. Y luego, deberíamos empezar a ver algo de luz”.

Y aunque las vacunas en curso continúan ofreciendo esperanza, el proceso está tomando más tiempo de lo previsto por muchos funcionarios de salud, y es probable que pasen meses antes de que el país comience a ver un impacto significativo, dijeron los expertos.

Los funcionarios del gobierno habían prometido inicialmente que se administrarían al menos 20 millones de dosis para fines de diciembre, pero los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que se han distribuido aproximadamente 11,4 millones de dosis, y sólo 2,1 millones se han administrado.

Pero los funcionarios de la administración Trump le dijeron a CNN que la distribución de vacunas va por buen camino y atribuyeron la brecha a un retraso en la presentación de datos.

El presidente electo, Joe Biden, arremetió ayer contra el mandatario saliente por retrasos en la distribución de la vacuna y prometió que cuando asuma el poder el 20 de enero usará una ley para obligar al sector privado a acelerar el proceso.

Al paso actual, tomaría casi 10 años vacunar a suficientes estadounidenses como para controlar la pandemia, según un análisis de NBC News.

Our daily update is published. States reported 1.2 million tests, 195k cases, 124,686 hospitalizations, and 3,283 deaths. Holiday reporting delays are still markedly affecting testing, case, and deaths figures. pic.twitter.com/oRB8RvvvBA

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) December 30, 2020