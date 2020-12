Trump levanta sospechas por retorno a la Casa Blanca de Mar-a-Lago, donde celebraría Año Nuevo

El presidente Donald Trump volverá a la Casa Blanca este jueves, pero el Gobierno federal no ha explicado los motivos que hicieron al mandatario cancelar su asistencia a la celebración en Mar-a-Lago, Florida.

La Administración Trump anunció el cambio en el calendario del presidente el miércoles por la noche.

La decisión coincide a pocas horas de que el senador Josh Hawley (Missouri) dijera que se opondrá a la certificación de la elección el 6 de enero, cuando el Congreso deba dar el último paso sobre el voto del Colegio Electoral sobre el presidente electo Joe Biden.

El movimiento republicano en el Congreso tiene mayor fuerza en la Cámara de Representantes, pero la suma de Hawley genera mayor expectativa sobre los intentos de detener el cambio de administración.

Cabe destacar que se requieren dos tercios de votos de ambas cámaras para avanzar con la objeción planteada por los republicanos. Se estima que eso no ocurra en la Cámara, mientras en el Senado, el líder de la mayoría, Mitch McConnell (Kentucky), ha dicho a sus colegas no respaldar los reclamos.

Otro asunto que algunos medios, como The Associated Press, señalan es una posible escalada en el conflicto con Irán, al cumplirse un año del ataque que terminó con la vida de su general Qassem Soelimaní.

La primera dama Melania Trump volvió con el mandatario a Washington, D.C.

President Trump and First Lady Melania Trump return to the White House from Florida. pic.twitter.com/9OLEiMmke8

— CSPAN (@cspan) December 31, 2020