Ryan García gana por nocaut su pelea más difícil y enloquece en el ring con Canelo Álvarez

Ryan García, quien está llamado a convertirse en el nuevo “Golden Boy” del boxeo, tuvo un examen complicado el sábado en Dallas al enfrentarse a Luke Campbell, quien lo envió a la lona en el segundo round. Pero el joven peleador californiano se repuso y acabó ganando por nocaut.

El carismático púgil de 22 años de edad, quien dijo que nunca había visitado la lona en su carrera, obtuvo el triunfo por nocaut técnico en el round 7 luego de un potente gancho al cuerpo del británico, quien se dobló con efecto retardado y no pudo seguir.

En el segundo round, el zurdo británico conectó un volado al rostro que de pronto puso el dramatismo en el American Airlines Center de Dallas.

LUKE CAMPBELL PUTS RYAN GARCIA ON THE CANVAS IN ROUND 2 💥 pic.twitter.com/hCQaPiVHjY

García mejoró a 21-0 con 18 nocauts, mientras que Campbell quedó con 20-4 y fue noqueado por primera vez en su carrera. “Ese fue el golpe más fuerte que jamás haya recibido. Traté de levantarme, pero no pude”, dijo.

Poco después de consumarse el triunfo, García fue a abrazarse con Saúl “Canelo” Álvarez, incluso saltando con sus piernas alrededor del peleador de Guadalajara como demostración de júbilo. García suele entrenar con el pelirrojo y son buenos amigos.

Ahí mismo, García le dijo a Álvarez que lo inspira y que no sería tan bueno si no fuera por él.

“You inspire me. I wouldn’t be as good as I am if I didn’t have you.”

A heartfelt message from @KingRyanG to @Canelo after his win. ✊ pic.twitter.com/J0WOi51RkA

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 3, 2021