Adolescente latino “sano” murió de coronavirus; su familia alerta a otros jóvenes

Arnold Herrera murió de coronavirus a los 19 años en Chicago, aunque según su familia no tenía problemas de salud previos.

Herrera murió el domingo y sus parientes siguen sorprendidos por la rapidez con que empeoró su condición. Su hermano Pablo Portilla dijo que el joven fue diagnosticado la semana pasada y se estaba recuperando en casa, pero su condición empeoró horas después de recibir el año nuevo.

“Nos dijo ‘Feliz año nuevo’ y, lamentablemente, después sólo tuvo complicaciones un día completo”, narró Portilla. “Tenía dolor y lo llevamos al hospital, y eso es todo”.

El virus “No discrimina por edad. Simplemente sucede. Y todos debemos tener cuidado. No debemos pensar, ‘Oh, sí, porque soy joven, no me va a pasar'”, alertó Portilla a ABC News.

Herrera habría cumplido 20 años en marzo. Los registros muestran que fue la 11ma persona menor de 20 años en morir de COVID-19 en Illinois.

