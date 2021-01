IRS enfrenta problemas para envío de cheque de estímulo

Aunque comenzó pronto con la distribución del cheque de estímulo de $600 dólares, la Oficina de Impuestos (IRS) enfrentará problemas para continuar con el envío de cheques y tarjetas de débito, adelantaron expertos.

Lo anterior debido a la carga de trabajo de la agencia, en medio del periodo de reportes de impuestos y otras acciones a tomar con empresas y negocios sobre los beneficios del paquete de $900,000 millones de dólares aprobados en el Congreso.

Janet Holtzblatt, investigadora del Centro de Política Tributaria de Urban-Brookings, dijo a The Hill que por ahora el envío de fondos directo a estadounidenses ha avanzado positivamente, pero adelantó que habrá problemas.

“Tuvimos problemas en la primavera y anticiparía que ocurrirán problemas ahora, pero no necesariamente los mismos”, dijo.

El Departamento del Tesoro señaló que, hasta el momento, se han distribuido $112,000 millones de dólares en pagos directos electrónicamente.

Se estima que el monto total directo a los ciudadanos sea de $164,000 millones, pero los más de $50,000 millones restantes irán en pagos físicos, donde podría haber problemas, aunado al retorno de dinero por depósitos en cuentas inactivas.

Mark Everson, excomisionado del IRS de 2003 a 2007 y ahora vicepresidente de Alliantgroup, dijo que las labores de IRS son complejas y a eso hay que sumar el reparto de fondos.

A la agencia le ha ayudado el sistema implementado para seguir los lineamientos de la Ley CARES sobre depósitos a ciudadanos.

Los principales problemas son con empresas de preparación de impuestos, como H&R Block y TurboTax. La primera ha reconocido que no todos sus clientes han recibido el pago, a pesar de que reportaron impuestos en 2019.

“H&R Block comprende que los pagos de estímulo son de vital importancia para millones de estadounidenses. El IRS determina dónde se enviaron los segundos pagos… y, en algunos casos, el dinero se envió a una cuenta diferente a la del primer pago”, afirmó en Twitter.

H&R Block understands stimulus checks are vitally important for millions of Americans. The IRS determines where second stimulus payments were sent, and in some cases, money was sent to a different account than the first stimulus payment last spring. pic.twitter.com/sViPd8GHMz

— H&R Block (@HRBlock) January 5, 2021