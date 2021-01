La NASA sigue de cerca a asteroide que podría provocar el “fin del mundo”

La NASA monitorea de forma constante a los asteroides potencialmente peligrosos que podrían impactar en la Tierra. Durante 2020, la agencia espacial anunció que varios objetos pasaron cerca de nuestro planeta. Las miradas de los expertos están puestas en una roca espacial en particular porque podría tener un efecto devastador por sus enormes dimensiones: acabar con toda la civilización.

El asteroide en cuestión es el 52768 (1998 OR), descubierto en 1998. Tiene un tamaño de 1,8 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de diámetro. Se encuentra estudiado de forma constante por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y fue calificado como un objeto potencialmente peligroso que podría causar el “fin del mundo”.

Asteroid 52768 (1998 OR2) passed Earth several hours ago at a distance 16 times farther away than the Moon (see vid below for scale). The asteroid's future trajectory has been calculated for the next 200 years: it isn't a threat to Earth during that time either. pic.twitter.com/Ysh6Rwxl5M

— Dr. James O'Donoghue (@physicsJ) April 29, 2020