Daniella Álvarez abrió su corazón y reveló qué siente cuando ve sus fotos antes de la amputación

A partir de este 4 de enero puedes conocer a la Daniella Alvarez antes de perder la pierna, a través del reality “Desafío Súper Regiones” (Unimás). La ex Miss Colombia confiesa que cada vez que ve esas imágenes de ella, antes de la isquemia, siente “guayabo” (nostalgia), pero también sabe ver el lado positivo.

“En este desafío me van a ver cien por ciento ‘completica’, creo que conocerán a la Daniella justo antecito de lo que me pasó, en mi cien por ciento; y cuando venga el siguiente reality del ‘Desafío’ me verán nuevamente con esta nueva versión de mí, con la prótesis”.

– ¿Qué piensas cuando ves las imágenes de antes de la isquemia?

Cuando me veo “completica” me da como “guayabo”. “Guayabo” nosotros le decimos cuando hay una especie de sentimientos encontrados, quisiera estar otra vez así, es más difícil vivir la vida que vivo ahora porque la movilidad no es tan fácil porque a veces necesito la ayuda de otras personas, pero cada día voy ganando más autonomía, y yo estoy segura, como me lo dicen muchas personas que ya llevan años amputados, me dicen:

“¡Nooo!, la prótesis se vuelve como una extensión de ti, vas a ver que con el tiempo ya es súper natural”; pero todavía no estoy en ese momento, entonces, pues, claramente recuerdo siempre antes cómo podía bailar, con la facilidad que podía hacerlo, correr, que tanto me gusta hacer ejercicio”.

La otra cara de la moneda es que ahora, al convertirse en un ejemplo de superación para muchos, Daniella ha recibido nuevas ofertas de trabajo.

“La vida siempre nos va trayendo cosas nuevas y yo viví treinta y dos años donde le saqué jugo a mis piernas, y ahorita después de esto han venido cosas muy especiales, diferentes, e incluso podría decir que me realizo todavía más como profesional actualmente que antes.

“Ahora la vida me ha dado el premio de que tengo muchas personas que me quieren, que me siguen, que me aplauden, que quieren saber en qué estoy, dónde ando y en ese sentido han llegado muchas nuevas propuestas, y estoy feliz de saber que la televisión va a seguir allí, que romper estereotipos que tal vez antes no lo veíamos tan fácilmente en televisión, y que ahí seguiré yo en esta nueva versión”.

