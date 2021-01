¿Eleazar Gómez cuenta con un celular para uso personal dentro de prisión?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Eleazar Gómez enfrenta un proceso legal por el delito de violencia familiar equiparada, tras haber agredido físicamente a quien fuera su novia, Stephanie Valenzuela, y del cual se había previsto una nueva audiencia que tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia ,por lo que tendrá que seguir tras las rejas hasta definir su libertad.

Yanira Díaz, quien tiene desde diciembre pasado queriendo visitar a su primo en el reclusorio donde se encuentra desde hace casi dos meses, explicó ante los medios el por qué no la dejaron entrar a verlo y aclaró si el actor tiene ciertos privilegios dentro de la prisión como el de usar un celular para poder comunicarse.

“Ustedes ya me vieron entrar y salir rapidísimo, no tuve acceso a nada. Pedí hablar con el director, creo que está en un recorrido. De entrada me decían que no creen que me pudieran dar el acceso”, explicó la prima del actor.

Sobre la supuesta comunicación que mantiene con Tefi por medio de un teléfono para que le otorgue el perdón, dijo: “No tengo idea, pero no creo, porque si no tuve acceso el día de hoy, no creo que tenga el privilegio de poder de algún lado o de alguna forma mandar mensajes”.

Evidentemente, la mamá de Eleazar no puede visitarlo por sus condiciones de salud, su hermana, Zoraida, acaba de tener un bebé, así que Yanira intentó de nuevo hacer una visita con toda la intención de dar un abrazo y platicar con su primo, pero por no ser un familiar directo, se le volvió a negar la entrada.

“Esperemos que la semana que entra, ya veremos qué continúa. Venía con toda la intención de darle un abrazo pero para que ustedes se den cuenta que no cuenta con ningún privilegio y no me dieron el acceso el día de hoy por no ser familiar directo”, finalizó Yanira Díaz.

También se había mencionado que Eleazar ya no tenía dinero y que la herencia que había dejado su abuela, quien falleció hace unos meses, iba a ser utilizada para pagar todo el proceso que está enfrentando y del que se sigue esperando cuándo será la fecha de la nueva audiencia.

TODOS LOS DETALLES:

Sigue leyendo: Esto costaría el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West