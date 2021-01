VIDEO: Hispano mata a exnovia frente a su hija de 3 años en Los Ángeles

Las autoridades policíacas de Los Ángeles se encuentran en busca de un hombre hispano que asesinó brutalmente a su exnovia en el barrio de Pacoima, en el Valle de San Fernando.

Herbert Nixon Flores, de 46 años, se encuentra armado y es considerado peligroso, según dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles el jueves.

Un video de seguridad de una casa que fue divulgado por las autoridades muestra cuando Karen Ruiz, de 35 años, se encontraba tratando de extraer a su hija de 3 años del asiento trasero de un vehículo estacionado una residencia cuando un auto color gris arribó al lugar.

El hombre descendió del auto a toda velocidad, persiguió a la desesperada mujer y le disparó seis veces con una pistola semiautomática frente a la puerta de la casa.

Se recomienda discreción para ver el video.

El cuerpo de Ruiz fue hallado por las autoridades tras llegar alrededor de las 9:30 am a la casa de la cuadra 9000 de Bartee Avenue.

