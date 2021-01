Qué es la tripofobia y cómo saber si ya la sufres

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si te causa angustia mirar objetos con agujeros o sientes mareo y ansiedad ante la presencia de dichos objetos, es posible que sufras de tripofobia. Si bien es cierto que no se conoce mucho sobre este tipo de fobia, los síntomas son los mismos que se presentan ante cualquier otra fobia.

Qué es la tripofobia

Se trata del miedo irracional o el disgusto por los agujeros. Quienes sufren de esta fobia no pueden estar ante la presencia de superficies que contengan orificios pequeños o grandes y que estén muy juntos, según Healthline.

Lamentablemente, no se conoce mucho de esta fobia, y no está reconocida de forma oficial. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista o que no sea real.

De hecho, los diferentes estudios que se han realizado sobre el tema han sido limitados y difieren entre sí, por lo que no se ha llegado a una conclusión que determine la tripofobia como una condición oficial.

Quienes miran la superficie de objetos con pequeños agujeros, como el cuerpo de una fresa, el panal de las abejas o la cabeza de una vaina de semilla de loto, sienten mareo o ansiedad y otros malestares.

Cuáles son los síntomas y qué la provoca

De acuerdo con los estudios realizados, los síntomas que se presentan son incomodidad, fatiga visual, distorsiones o ilusiones visuales, angustia, ataques de pánico, náuseas, sudoración, temblor corporal y piel erizada.

Ahora bien, lo que provoca dichos síntomas son los objetos, o frutas que contengan pequeños agujeros. Entre ellos se cuentan los panales de abeja, los corales, las vainas de semilla de loto, la espuma, frutas como las fresas y las granadas, las burbujas, la condensación, entre otros.

Pero los animales también son capaces de producir las sensaciones antes descritas. Entre ellos están los insectos, anfibios, mamíferos y otros animales que tengan manchas en la piel o el pelaje.

Diagnóstico y tratamiento

Las fobias se diagnostican a través de una serie de preguntas relacionadas con los síntomas. El historial médico también es tomado en cuenta. La cuestión está en que, la tripofobia, al no estar reconocida oficialmente por las asociaciones médicas de salud mental, no puede ser diagnosticable.

Esto no quiere decir que el problema no exista. Más bien, se espera recolectar más evidencia para tratar de llegar a una conclusión adecuada.

Sin embargo, para tratar las fobias existen diferentes tipos de terapias, la más eficaz, desde el punto de vista de la psicología, es la terapia de exposición. Se trata de un tipo de psicoterapia cuyo objetivo es cambiar la respuesta a lo que produce o genera la fobia.

Otra terapia es la cognitivo conductual, que combina la terapia de exposición con técnicas que permitan controlar la ansiedad para que los pensamientos se vuelvan abrumadores.

Otros tratamientos son las técnicas de relajación, como el yoga, terapias de conversación, actividad física para controlar la ansiedad y terapia de sueño.

La tripofobia es una de las fobias más inusuales que existen, y no por eso deja de representar un problema para quienes la padecen. Por eso es mejor buscar ayuda especializada para superarla y tener una salud mental estable.

