Vándalo disfrazado que irrumpió en el Capitolio es hijo de un juez conservador de Nueva York

Aaron Mostofsky, uno de los vándalos identificados en el asalto el miércoles al Capitolio de EE.UU., es hijo de un juez de la Corte Suprema de Brooklyn (NYC).

Mostofsky fue visto en el edificio del Congreso portando un extraño disfraz de piel y un escudo antidisturbios de la policía. Luego declaró a New York Post que había ido a protestar por una “elección robada”.

“Nos engañaron. No creo que 75 millones de personas votaron por Trump; creo que estuvo cerca de los 85 millones. Creo que ciertos estados que han sido rojos (Republicanos) durante mucho tiempo se volvieron azules (Demócratas) y fueron robados, como Nueva York”.

Su padre, Shlomo Mostofsky, es una figura prominente de la comunidad judía ortodoxa, elegido para la corte en enero pasado, detalló Gothamist.

El juez Mostofsky no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios el jueves. Pero su pariente Nachman Mostofsky le dijo a la prensa: “Mi hermano no hizo nada ilegal… Definitivamente no fue parte de los disturbios”.

Hay crecientes pedidos para que el mandatario Donald Trump renuncie o sea destituido de su cargo, pues los Demócratas y varios Republicanos creen que él es el culpable del asedio al Capitolio que dejó al menos cuatro civiles y un policía muertos.

The politically-connected son of a Brooklyn Supreme Court Judge was among the band of Trump-supporting marauders who ransacked the U.S. Capitol building on Wednesday. https://t.co/QQNLRt63ys

— WNYC 🎙 (@WNYC) January 7, 2021