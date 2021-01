Líderes de Nueva York y Jersey piden destituir a Trump “de inmediato” tras disturbios en el Congreso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Diversos líderes Demócratas y Republicanos de Nueva York y Nueva Jersey condenaron la violencia suscitada ayer en el Capitolio Nacional por simpatizantes del mandatario Donald Trump, y algunos pidieron que él sea destituido antes de su término oficial el 20 de enero, en medio del rechazo que han expresado políticos en todo el país.

El congresista Jerry Nadler (D-NY), quien preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se unió a todos los miembros Demócratas del panel para enviar una carta al vicepresidente Mike Pence implorando que invocara la Enmienda 25, que facilitaría la destitución de Trump de su cargo a través de un acuerdo entre el vicepresidente y la mayoría del gabinete.

Ritchie Torres, representante (D-NY) apenas juramentado el domingo, habló con Pix11 ayer mientras se refugiaba en un lugar no revelado dentro del Capitolio, donde al menos 4 personas murieron en el asalto inédito.

Al preguntarle si Trump puede poner fin a la ocupación violenta en el Parlamento, Torres dijo que “el daño ya está hecho. Nunca en la historia de nuestro país ha habido un intento por parte de un presidente en funciones de instigar a una turba violenta a irrumpir en el Capitolio e interrumpir el conteo de votos presidenciales. Éste es el mayor asalto a la democracia estadounidense en la historia moderna de nuestro país”.

“Cuando estás interfiriendo con el conteo de votos presidenciales y con lo que debería ser una transferencia pacífica del poder, ciertamente lo describiría como un golpe”, agregó Torres.

En los mismos términos se refirió más tarde el gobernador de NY, Andrew Cuomo, al emitir un comunicado en medio de los disturbios en el Capitolio, calificándolos de “intento fallido de golpe”.

“La piedra angular de nuestra democracia es la transferencia pacífica del poder. Debemos llamar a esto como realmente es: un intento fallido de golpe. Éste es el capítulo final de una administración incompetente, cruel y divisiva que ha pisoteado la Constitución y el estado de derecho en todo momento, y no dejaremos que el presidente Trump, los miembros del Congreso que lo habiliten o la mafia sin ley que irrumpió en el Capitolio de nuestra nación roben nuestra democracia. Los resultados de las elecciones son claros y la voluntad del pueblo estadounidense se llevará a cabo”, enfatizó el comunicado de Cuomo.

La congresista neoyorquina (D-NY) Alexandria Ocasio Cortez (AOC) también condenó los hechos. “Estuve atrincherada durante varias horas. Se lo contaré a todos más tarde”, escribió en Twitter. “Por ahora, debemos concentrarnos en [la] tarea que tenemos entre manos: preservar la integridad de nuestra democracia, responsabilizar a los responsables de sus intentos de subvertir las elecciones de nuestra nación y destruir nuestra Constitución”.

“Mi personal y yo estamos a salvo y la Policía del Capitolio nos ha llevado a un lugar seguro. Todos los responsables de esta violencia y anarquía deben detenerse. Esto es absolutamente inaceptable y antiamericano”, afirmó Nicole Malliotakis (R), otra Representante recién juramentada por NY.

La legisladora Yvette Clarke (D-NY) calificó los eventos “terrorismo interno” y alegó que la nación está “en riesgo de un golpe” de estado. En el mismo tenor se manifestó su colega representante Nydia Velázquez (D-NY) y el senador (D-NJ) Bob Menéndez.

El legislador novato Jamaal Bowman (D-NY) también pidió la destitución inmediata de Trump de su cargo y expresó su apoyo al llamado de la congresista Cori Bush (D-Missouri) de expulsar a los miembros republicanos del Congreso “que incitaron el ataque al Capitolio”. Velázquez también anunció su apoyo a esa idea de Bush, acotó amNY.com

Los líderes del Senado de Nueva Jersey, Tom Kean (R) y Loretta Weinberg (D), emitieron una declaración conjunta. “Lo que estamos presenciando en Washington no es como se supone que funcione nuestra democracia”, expresaron. “Los manifestantes que han violado ilegalmente el edificio del Capitolio de EE.UU. deben irse a casa de inmediato o enfrentar toda la fuerza de la ley”.

